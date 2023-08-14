تفاصيل مشروعات الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية لتمكين المرأة بالمنيا

أطلقت محافظة المنيا «الدورة التدريبية لإعداد الميسرات والمدربات»، ضمن مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية» الذي تنفذه المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا.

وحضر التدريب ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، والدكتور عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور كمال حسن غلاب، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتور حسين رأفت، مدير المشروع.

تمكين المرأة الريفية وتحسين مستوى معيشتها

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن المشروع يهدف إلى تمكين المرأة الريفية وتحسين مستوى معيشتها والحد من الفقر، وتم تنفيذه في إطار التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ومديرية الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر

وأشار «بخيت» إلى أهمية مشروع تحسين سبل العيش والتغذية في الريف المصري، حيث يهدف إلى دعم النساء والفتيات وتوفير الخدمات والفرص الاقتصادية والشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة، أن المشروع ساهم في تقديم الدعم لأكثر من 400 سيدة من خلال مشروعات صغيرة للإنتاج الحيواني، وتأسيس 300 وحدة تصنيع منتجات ألبان منزلية، وإنشاء 20 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل الخضر والشتلات، واستفادت منها 150 سيدة، كما تم تنفيذ 40 مدرسة حقلية ملحق بها 40 حقل إرشادي، استفادت منها 1000 سيدة لتطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيا.

وأشار الدكتور حسين رأفت إلى أن المشروع قدم الدعم لـ2000 سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، في 10 قرى من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».