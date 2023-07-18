17 وظيفة جديدة في وزارة الزراعة.. اعرف المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الفرص الجديدة الشاغرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحة الشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم للوظائف.

الوظائف المطلوبة

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

2- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

3- مدير عام الإدارة العامة لإرشاد الثروة الحيوانية.

4- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

5- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

6- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

7- مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

8- مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.

9- مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتراخيص.

10- مدير عام الإدارة العامة لإنتاج التقاوى.

11- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المخلفات الزراعية.

12- مدير عام الإدارة العامة لصحة الحيوان.

13- مدير عام الإدارة العامة للمحاصيل البستانية.

14- مدير عام الإدارة العامة للميكنة الزراعية.

15- مدير عام الإدارة العامة للرى والصرف الحقلى.

16- مدير عام الإدارة العامة للأعلاف والتغذية الحيوانية.

17- مدير عام الإدارة العامة للحدائق والمشاتل والتشجير.

المستندات المطلوبة

أصل + 7 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة، بيان حالة وظيفية، شهادة قانونية، صورة البطاقة الشخصية، 8 صور شخصية، وبيان أبرز الإنجازات معتمد، وبيان بالمقترحات».

التقديم

تسلم الطلبات باليد إلى إدارة التعبئة والاختيار - مبنى استصلاح الأراضي الدور الخامس عشر في مقر الوزارة ب شارع نادى الصيد – الدقي – الجيزة، أو مقر العاصمة الإدارية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مواعيد التقدم

من اليوم 18 يوليو وحتى 18 أغسطس 2023.