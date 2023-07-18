17 وظيفة جديدة في وزارة الزراعة.. اعرف المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم
كتب:
إلهام الكردوسي
08:59 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
وظائف شاغرة 2023
أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الفرص الجديدة الشاغرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحة الشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم للوظائف.
الوظائف المطلوبة
1- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
2- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
3- مدير عام الإدارة العامة لإرشاد الثروة الحيوانية.
4- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
5- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.
6- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
7- مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
8- مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
9- مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتراخيص.
10- مدير عام الإدارة العامة لإنتاج التقاوى.
11- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المخلفات الزراعية.
12- مدير عام الإدارة العامة لصحة الحيوان.
13- مدير عام الإدارة العامة للمحاصيل البستانية.
14- مدير عام الإدارة العامة للميكنة الزراعية.
15- مدير عام الإدارة العامة للرى والصرف الحقلى.
16- مدير عام الإدارة العامة للأعلاف والتغذية الحيوانية.
17- مدير عام الإدارة العامة للحدائق والمشاتل والتشجير.
المستندات المطلوبة
أصل + 7 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة، بيان حالة وظيفية، شهادة قانونية، صورة البطاقة الشخصية، 8 صور شخصية، وبيان أبرز الإنجازات معتمد، وبيان بالمقترحات».
التقديم
تسلم الطلبات باليد إلى إدارة التعبئة والاختيار - مبنى استصلاح الأراضي الدور الخامس عشر في مقر الوزارة ب شارع نادى الصيد – الدقي – الجيزة، أو مقر العاصمة الإدارية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مواعيد التقدم
من اليوم 18 يوليو وحتى 18 أغسطس 2023.