افتتاح مسجد الأقمر بشارع المعز بعد ترميمه بتكلفة 14 مليون جنيه

افتتحت وزارة السياحة والآثار، اليوم، مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي بعد تطويره وترميمه، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات المجلس، بتكلفة 14 مليون جنيه.

تطوير مسجد الأقمر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار، استمرارا للاحتفال بإنجازات المجلس الأعلى في قطاع الآثار الإسلامية، احتفلنا بافتتاح مسجد الحاكم بأمر الله، واليوم نفتتح جامع الأقمر للخليفة الأقمر بأحكام الله، بدأنا العمل من 1 أكتوبر 2022، بتكلفة 14 مليون جنيه.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على هامش مؤتمر صحفي لافتتاح مسجد الأقمر، أن الترميم كان معماريا دقيقا، وجرى إزالة اتساخات وتنظيف الأعمدة، مشيرا إلى أن مساحة المسجد 500 متر مربع تقريبا، وواجهته حجرية، وهي أول وأقدم واجهه حجرية في القاهرة، ولأول مرة، يظهر اسم الخليفة على المحراب.

وزيري يعلن افتتاحات جديدة قريبا

وتابع وزيري، أن هناك المزيد من الافتتاحات قريبا جدا خلال هذا الشهر، بعضها في القاهرة والآخر خارجها، لافتاً إلى أننا نرى طفرة في قطاع الآثار الإسلامية، وافتتاح بعض الأديرة في محافظة قنا وبعض المساجد، والشهر المقبل سليمان باشا داخل القاعة.

ويتكون مسجد الأقمر من صحن محاط بـ4 أروقة لها قباب صغيرة، وأكبرها رواق القبلة، وهناك محراب يتوسط جدار القبلة، وتعلوه لوحة تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يلبغا السالمي في عملية الترميم الأولى، أما عن الواجهة الرئيسية للمسجد، فهي تعد واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية من العصر الفاطمي في مصر، وتحتوي على زخارف ونقوش ومدون عليها آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي، قول «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»، كما تتزين إحدى الواجهات بـ7 أشكال للشمس.