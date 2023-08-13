إمام مسجد عمرو بن العاص: حصلنا على شهادة الجودة والابتكار من «الأوقاف»

قال الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، التابع لوزارة الأوقاف، إن المسجد حصل على جائزة الجودة والابتكار من الوزارة بعد عملية التطوير الكبيرة التي حدثت به خلال الفترة الماضية، حيث إن المسجد شهد أكبر عملية ترميم وتطوير في تاريخه في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

زيادة الأنشطة الدعوية من أسباب الحصول على الجودة

وأضاف إمام مسجد عمرو بن العاص في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشكر الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الثقة الغالية من خلال حصول المسجد على جائزة الجودة والتميز، قائلا: «وزارة الأوقاف أطلقت موضوع الابتكار والجودة على المساجد المميزة فنيا ومعماريا ودعويا، ومسجد عمرو بن العاص يُعتبر تُحفة معمارية، ومن المساجد التاريخية في مصر، فضلا عن زيادة الأنشطة الدعوية المتعددة داخل المسجد ما بين دروس تحفيظ القرآن ودورس اللغة العربية وغيرهما».

وأكد أنه استجاب لمبادرة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي أطلقها عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بخصوص العمل على توحيد الزي للعاملين في المساجد قائلا: «الزي يحمل شعار وزارة الأوقاف ويميز العمال عن غيرهم، والأهالي مبسوطين للغاية لقدرتهم على تمييز العامل عن غيره لكي يساعدهم».