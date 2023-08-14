آخر أخبار حادث العاشر من رمضان.. استمرار حجز مصاب بالمستشفى

وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حادث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر اصطدم أتوبيس ينقل عمالًا من القليوبية، إلى محل عملهم بأحد مصانع مدينة بدر، بأتوبيس آخر على طريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي، ونتج عن الحادث إصابة 21 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغندور.

تفاصيل حادث العاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية أمس، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الغندور، بوقوع حادث العاشر من رمضان، الذي أصيب فيه 21 شخصا جراء تصادم أتوبيسين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصابين، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

20 شخصا من مصابي حادث العاشر من رمضان غادروا المستشفى

وأفادت مصادر بمستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان، بأن 20 شخصا من مصابي حادث العاشر من رمضان، خرجوا من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم، فيما ظل شخص واحد بالمستشفى تحت الملاحظة لحين تحسن حالته.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة من الطريق.