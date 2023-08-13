حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن الحي لن يقدم أي تنازلات في قضية إشغال الطريق، وإن كان لدى الباعة الجائلين إصرار على المخالفة بإعاقة الطريق العام واحتلال الأرصفة، فنحن لدينا إصرار أكبر على منع ذلك وشغلنا الشاغل حقوق المواطنين في السير الآمن في شوارع حي الجمرك.

وأوضحت أن الحي سينفذ حملات أكثر قوة ومصادرة البضائع التي يتم إزالتها من الطريق وستتكرر الحملات في أوقات متعددة حتى يتم الالتزام على مدار اليوم.

حملات مفاجئة

وأوضحت رئيس حي الجمرك في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه جرى تنفيذ حملة مماثلة بالأمس وظن المخالفون أنها روتينية، وعادوا لفرش بضائعهم اليوم وبنفس الأسلوب غير المقبول، وهو الفرش في نهر الطريق مما يعوق سير حركة السيارات وغلق الأرصفة أمام المارة مما يعرض حياتهم للخطر بالسير بين السيارات المغلق طريقها أيضاً بسبب الباعة ولن نسمح نهائياً بذلك، وما يحدث على أرض الواقع رسالة عملية لهم إما الالتزام بما حددته إدارة الحي أو مصادرة البضائع وهم الخاسرون.

وضع حواجز حديدية

وأشارت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إلى أن الحملة ضمت اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، والمقدم فتحي أبو رية مأمور قسم المنشية، الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، وتمت إزالة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية ووضع حواجز حديدية ليلتزم بها الباعة الجائلون والفروشات ولن تتوقف الحملات حتى يتم الالتزام بحق الطريق وعدم إعاقة سير المواطنين أو حركة المرور.