حملة مفاجئة لمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أن تعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لجميع الإدارات التموينية واضحة وصارمة بشن الحملات التموينية بشكل مستمر على محلات وتجار السجائر مجهولة المصدر أو السجائر المحلية التي يتم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه دون أي مبرر وبالمخالفة للقانون.

تشديد الرقابة على الأسواق.

وأوضح «القلش»، أن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة بتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شنت حملة لمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظاً على انتظام وضبط الأسواق وأسفرت عن التالي:

-تحرير محضر امتناع وحجب عن البيع سجائر محلية وتم ضبط ومصادرة 84 علبة سجائر.

-تحرير محضر حيازة وبيع وعرض سجائر مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا وضريبيا ومصادرة 160 علبة سجائر.

-تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

-تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.