أشرف زكي لـ«الوطن»: إضافة المسلسلات العربية بالدورات المقبلة لمهرجان القاهرة للدراما

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يهدف خلال الدورات المستقبلية لمهرجان القاهرة للدراما، إضافة المسلسلات والأعمال الدرامية العربية للمهرجان، لكي يتم الاستفتاء عليها.

وأوضح أشرف زكي لـ«الوطن» أن المهرجان كان يهدف خلال الدورة الحالية، إلى إضافة المسلسلات العربية ضمن الاستفتاء، ولكن بسبب ضغط الوقت وتبكير المهرجان لمدة شهرين، تقرر تأجيل الفكرة للدورات المقبلة حتى تخرج على أكمل وجه.

المؤتمر الصحفي للإعلان عن مهرجان القاهرة للدراما

يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة «كونسل ماسترز»، والفنان ايهاب فهمي، شهدوا المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة.