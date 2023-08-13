أشرف زكي: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقا بفضل الشركة المتحدة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مهرجان القاهرة للدراما، ولد عملاقا بفضل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وفرت كل سبل النجاح وإمكاناتها للنقابة، من أجل إقامته.

وأشار أشرف زكي، خلال كلمته، ضمن المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: «من الوهلة الأولى التي عرضت فيها فكرة المهرجان على الدكتور يحيى الفخراني، وافق على الفور، ومنها ذهبت للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتمثلة في عمرو الفقي وجمال صلاح، وقدما لنا كافة سبل النجاح».

وقدم أشرف زكي، الشكر للسيدة ملك العشيري، وجورج ميتري، من شركة «كونسال ماسترز» التي تنظم أحداث مهرجان العلمين الجديدة.

60 عاما على بدء الدراما المصرية

وأكد نقيب المهن التمثيلية، على أن مهرجان القاهرة للدراما، قرر أن يحتفي هذا العام بمرور 60 عاما على الدراما المصرية التي يعد أول عمل قمنا بأرشفته هو مسلسل «هارب من الأيام» من عام 1962، مشيرا إلى أن مصر هي التي صدرت الفن للوطن العربي، وأصبحت هوليوود الشرق بفضل فنانيها ورموزها.

وأعرب عن أسفه لعدم قدرة المهرجان هذا العام لإضافة الأعمال العربية، ضمن الجائزة، بسبب تبكير المهرجان شهرين، لكي ينضم تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة.