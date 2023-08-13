أشرف زكي: نفتح باب الاستفتاء للجمهور في الدورة الثانية من مهرجان الدراما

يُقام حاليا مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والمذاع عبر قناتي «DMC» و«إكسترا نيوز»، بحضور الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، حيث تحدث زكي عن فتح باب الاستفتاء للجمهور في الدورة الثانية من المهرجان.

وكشف أشرف زكي تفاصيل الدورة الثانية، وقال: «هذه النسخة استثنائية، وحابب أشكر ملك العشيري وكل فريق العمل وإحنا لمسنا النجاحات العظيمة وإحنا باختصار الدورة دي بعنوان 60 سنة دراما منذ انطلاق أول عمل موثق هو مسلسل هارب من الأيام، للراحل نور الدمرداش منذ عام 1962 وجعلت الدراما المصرية هوليوود الشرق».

تكريم رموز الدراما في المهرجان

وأضاف زكي: «هيكون في تكريمات لرموز أبدعوا وشكلوا الدراما من ممثلين ومؤلفين وإخراج ومصورين وهنا يجب أن نقول لهم شكرا، ونكرم حتى أسماء الراحلين لرد هذا الجميل وعرفان وتقدير لهم».

المسلسلات المشاركة في المهرجان

وأكمل نقيب الممثلين «المسابقة ستكون شقين، شق لجنة التحكيم وشق استفتاء الجمهور، وسيتم إعلان النتيجتين يوم 24 أغسطس في العلمين، حيث يلتقي صناع الدراما، وكنا وعدنا الناس أن يكون هناك عدد من المسلسلات التي قدمت من رمضان إلى رمضان ومش شرط يكون عمل رمضاني ممكن يكون عمل خارج رمضان، ووعدنا أن يكون المهرجان عربيا ولكننا لم نتمكن من ذلك في هذه الدورة، وأننا قمنا بتدبير المهرجان شهرين من أجل المشاركة في العلمين، ونعمل أن يكون المهرجان عربيا في الفترة المقبلة».