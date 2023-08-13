أشرف زكي: إنعام محمد علي قدمت مجهودا كبيرا بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما

قدم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الشكر للمخرجة إنعام محمد علي، على مجهوداتها في إنجاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

وأوضح أشرف زكي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المقام بالعلمين الجديدة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، أن إنعام محمد علي، قدمت مجهودا وافرا خلال الدورة الأولى، كما قدم الشكر لأعضاء المهرجان في دورته الأولى، التي تضمنت الفنانين صابرين ونجلاء بدر وبشرى ولقاء سويدان ومحمد عفيفي.

إلهام شاهين تشكر الحضور

بدورها، قدمت الفنانة إلهام شاهين، الشكر لكافة الفنانين الحاضرين من مجلس النقابة، وهما أحمد سلامة وأيمن عزب وأشرف لبة.

وحضر مؤتمر الإعلان عن مهرجان القاهرة للدراما كل من: الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز، والفنان ايهاب فهمي.