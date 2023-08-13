أشرف زكي: مصر تشهد سحرا كبيرا بمدينة العلمين «احنا في مكان فوق الخيال»

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما، بمدينة العلمين قبل قليل، بحضور عدد من الفنانين، بينهم يحيى الفخراني وأشرف زكي وإلهام شاهين، وعدد من المنظمين.

سحر مدينة العلمين

وقال أشرف زكي: «أنا عاوز أقول شهادة حق، وشهادة صدق، بصراحة قبل ما أجي العلمين الجديدة، مكنتش مصدق، فبقالي كذا يوم عايش هنا، احنا في مكان فوق الخيال، مصر تشهد سحر كبير بمدينة العلمين، وهناك صخب وإقبال شديد للغاية على مدينة العلمين، أولادي وأنا وأصدقائي، حضروا الحفلات التي رفعت راية كامل العدد».

فكرة مهرجان الدراما

أضاف أشرف زكي: «عندما جاءت لي فكرة المهرجان وعرضتها على الدكتور يحيى الفخراني لم يفكر لحظة، وذهبت بالفكرة للشركة المتحدة، ورحب الأستاذ عمرو الفقي وأستاذ جمال صلاح، بدون تفكير، وقدموا كل الدعم، ما جعل المهرجان يولد كبيرا، ويولد بنجاحات أكبر، والفضل لله أولا ووجود الدكتور يحيى الفخراني والشركة المتحدة».