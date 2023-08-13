كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2023 ونسب القبول والحدود الدنيا للكليات المختلفة، سواء للشعبة الأدبية أو العلمية، موضحة أن اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجري حاليا أعمال الفرز لرغبات المرحلة، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، منوهة إلى أن عملية الفرز تتم وفقا لأعلى درجات السرية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2023 ونسب القبول

وقالت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2023 ونسب القبول، وفقا لتحليل شرائح مجاميع نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023، تشير إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للكليات خاصة القطاع الطبي، واحتمالية ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الإعلام والتمريض والهندسة، منوهة إلى أن النتائج النهائية للتنسيق سيتم الكشف عنها مساء ظهر غدا الإثنين.

تنسيق الجامعات 2023

ونفت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عما تردد بشأن تسريب نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023، وأنه تجرى حاليا عملية إعدادها وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات لإعلانها غدا.