طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023.. بالخطوات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، سيتم غدًا إتاحة نتيجة القبول بالكليات المختلفة والحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي لتنسيق المرحلة الأولى، موضحًا طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين للكليات المختلفة.

طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023 تتمثل في الموقع الإلكتروني للتنسيق، إذ يمكن للطلاب الدخول للموقع عبر كتابة رقم الجلوس والرقم السري لمعرفة النتيجة وطباعتها.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنه لا توجد أي طرق للحصول على نتيجة ترشيح التنسيق بخلاف الموقع الإلكتروني للتنسيق، منوهاً بأن الموقع هو النافذة لتنسيق الطلاب في الجامعات والمعاهد، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، مناشداً الطلاب بعدم الانصياع خلق مروجي الإعلانات الوهمية للكيانات غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي.