رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023.. بالخطوات

كتب:

أحمد أبوضيف
09:07 م | الأحد 13 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، سيتم غدًا إتاحة نتيجة القبول بالكليات المختلفة والحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي لتنسيق المرحلة الأولى، موضحًا طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين للكليات المختلفة.

طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرق الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2023 تتمثل في الموقع الإلكتروني للتنسيق، إذ يمكن للطلاب الدخول للموقع عبر كتابة رقم الجلوس والرقم السري لمعرفة النتيجة وطباعتها.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنه لا توجد أي طرق للحصول على نتيجة ترشيح التنسيق بخلاف الموقع الإلكتروني للتنسيق،  منوهاً بأن الموقع هو النافذة لتنسيق الطلاب في الجامعات والمعاهد، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، مناشداً الطلاب بعدم الانصياع خلق مروجي الإعلانات الوهمية للكيانات غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

اقرأ المزيد:

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2023 في الجامعات الحكومية

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية 2023.. بينها بطاقة الترشيح

الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2023: ترقب لمعرفة نسب القبول بالكليات

مؤشرات تنسيق طب بشري 2023 - 2024 في الجامعات المصرية.. اعرفها

خلال يومين.. 87 طالبا وطالبة تقدموا للتسجيل في منح الجامعات بمطروح (صور)
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.