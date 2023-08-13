بدء أعمال تطوير كورنيش ديرمواس في المنيا.. متنفس جديد للأهالي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في المنيا، عن بدء أعمال تطوير كورنيش مدينة ديرمواس على ترعة الإبراهيمية ليكون متنزها ومتنفسا لأهالي المدينة والقرى.

الاهتمام بتطوير مداخل ومخارج المحافظة

وقال المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن أعمال التطوير تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في إطار الاهتمام بتطوير مداخل ومخارج المحافظة لإضفاء الطابع الجمالي للمحافظة والمدن.

وأضاف، أن أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس تتم على الناحية الغربية لترعة الإبراهيمية أمام طريق مصر أسيوط الزراعي السريع بمدينة ديرمواس، حيث تجرى أعمال التطوير وإنشاء المباني لمسافة 40 مترا في المرحلة الحالية.

تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال

وشدد رئيس مركز ديرمواس، على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتوفير مكان للتنزه لأبناء ديرمواس.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه الوحدة المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة وتواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية.

إدراج 62 شارعا بخطة الرصف بديرمواس

وقال محافظ المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك العديد من المشروعات التي ستحظى بها مدينة ديرمواس في الفترة المقبلة، منوها أنه تم إدراج 62 شارعا بمدينة ديرمواس بخطة الرصف للعام المالي 2023 - 2024 وتم عمل محاضر الانضمام مع كافة قطاعات المرافق والبنية التحتية لإنهاء كافة أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف، وسوف يبدأ العمل بها فور الانتهاء من الشوارع التي تم إدراجها في خطة الرصف.