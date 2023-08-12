تفاصيل المهلة الأخيرة لأصحاب الأراضي السكنية بالمنيا الجديدة

منح جهاز مدينة المنيا الجيدة أصحاب قطع الأراضي المخصصة لإنشاء وحدات سكنية عليها مهلة أخيرة مدتها 4 أشهر تنتهي في ديسمبر المقبل، لإقامة إنشاءات، وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منح مهلة إضافية بعدة مناطق

وقال المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، في بيان أصدره الجهاز، إنه تمت الموافقة عن منح مهلة إضافية لأصحاب عدة مناطق لبناء أراضيهم التي تسلموها منذ عدة سنوات، قبل بدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

تسليم الأعمال إلى الجهاز

وأعلن الجهاز في بيانه موافقة اللجنة العقارية الفرعية على منح مهلة أخيرة للقطع الأراضي السكنية التي تم استلامها قبل عام 2017، ولا تخضع للمهلة سنة الممنوحة من الهيئة لجميع قطع الأراضي السكنية لمدة 4 أشهر تبدأ في 7 أغسطس 2023 وتنتهي في 6 ديسمبر 2023، لتنفيذ تسليم المبنى للجهاز كبناء دور أرضي وتشطيب الواجهات والأسوار، بأحياء: المنطقة الأولى، الحي المتميز، المجاورات 3 -4 -6 بمنطقة 840 فدان بالامتداد.

وشدد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه في حالة عدم الالتزام من قبل أصحاب الأراضي بتسليم الأراضي على النحو المطلوب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وتضم مدينة المنيا الجديدة مجتمعات عمرانية كبيرة، حيث تهتم الدولة بتوصيل جميع المرافق والخدمات ونقل بعض المؤسسات الحيوية إلى المنيا الجديدة لتحقيق التنمية.