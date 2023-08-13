استشاري تربوي دولي: جلسة الحوار الوطني اليوم ضمت نخبة متميزة بقطاع التعليم

أكدت الدكتورة مي جمال الدين، استشاري نظم التعليم والحوكمة والجودة بجامعة عين شمس ومدرب واستشاري تربوي دولي بوزارة التربية والتعليم، وجود نخبة متميزة من مجال التعليم بجلسة الحوار الوطني اليوم، مؤكدة أنَّها الجلسة الثانية لمناقشة جميع البنود للمجلس الأعلى للتعليم.

جلسة التعليم الماضية بالحوار الوطني اهتمت بوضع المفردات

وأضافت «جمال الدين»، خلال لقاءها بشاشة «إكسترا لايف» على هامش فعاليات جلسات الحوار الوطني، أنَّ الجلسة الماضية للجنة التعليم اهتم فيها المشاركين بوضع المفردات اللازمة وفقاً لتخصصاتهم، ليخرج التشريع كما نأمل جميعا.

نأمل أن تكون جلسة التعليم بمثابة ورشة عمل

تابعت استشاري نظم التعليم والحوكمة بجامعة عين شمس: «كنت أتطلع أن تكون جلسة اليوم، بمثابة ورشة عمل لوضع التصورات والمقترحات التي قيلت، وبدء تعديلها وفقا للتوافقات ومناقشة الاختلافات في ضوء الاختصاصات، والهدف من الجلسات ليس تحديد المسميات، بل بلورة رؤية كاملة أولاً، ثم بعدها يتم الاتفاق على المسمى النهائي».