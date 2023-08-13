اختبارات التعليم والتدريب المزدوج بمحافظة الفيوم.. الرابط والتفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد عقد اختبارات التعليم والتدريب المزدوج 2023 بمحافظة الفيوم، والتي تنطلق غدًا الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، مُوجهةً الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج «مدارس مبارك كول سابقًا»، بسداد مبلغ 250 جنيها، غير قابلة للاسترداد تحت بند رسوم اختبارات التعليم والتدريب المزدوج.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن اختبارات التعليم والتدريب المزدوج 2023 بمحافظة الفيوم، والموعد والرسوم ورابط التقديم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد اختبارات مدرسة مبارك كول سابقًا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ موعد اختبارات مدرسة مبارك كول سابقًا للعام الدراسي 2023/204 يبدأ من صباح غدًا الإثنين، حيث يخضع الطالب أو الطالبة للاختبارات بعد سداد اختبارات التعليم والتدريب المزدوج التي يبلغ قدرها 250 جنيهًا عن طريق البريد المصري، أو فوري على رقم حساب 66617، وهي الرسوم الوحيدة التي يتم دفعها، ولا يتم دفع أو تحصيل أيّة مبالغ مالية أخرى خلال التقديم لأي جهة أو تحت أي مسمى.

اختبارات التعليم والتدريب المزدوج

وأشارت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّه يمكن للطلاب التقدم لاختبارات التعليم والتدريب المزدوج وطباعة الإخطار ومعرفة مواعيد الاختبارات من خلال لينك تقديم التعليم المزدوج 2023 الموجود على الموقع الرسمي للمديرية عبر الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

- الضغط على تسجيل الدخول لمراجعة بانات التقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج بالفيوم الصف الأول 2024.

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- إدخال كلمة المرور رقم جلوس الطالب في الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل دخول.

- طباعة الإخطار الخاص بالطالب أو الطالبة لتسليمه خلال دخول لجنة الاختبارات.

تنسيق التعليم المزدوج

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات بالالتزام بالحضور في المكان والموعد المحدد الذي يظهر لهم عبر الموقع، فضلًا عن التأكد من البيانات الأساسية ومراجعتها وتعديلها عبر شاشة الملاحظات في حالة وجود أيّ ملاحظات.