3 قرارات رئاسية نُشرت اليوم بالجريدة الرسمية.. منها التمديد لمفتي الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، الموافق 13 أغسطس 2023، قرارات رئاسية هامة تمس جموع الشعب المصري، ونستعرض في السطور التالية، أهم هذه القرارات.

تمديد فترة مفتي الجمهورية لعام جديد

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 32 مكرر، الصادر في 11 أغسطس 2023، نص قرار تمديد فترة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، لعام جديد.

مد خدمة رئيس هيئة قناة السويس لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 32 مكرر، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القرار رقم 336 لسنة 2023، بمد خدمة الفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام.

إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي يحل محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.