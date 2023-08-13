خطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية.. استعد لدخول الجامعة

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023، وذلك بعد غلق المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الماضي 10-8-2023، لذا يهتم الطلاب بخطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية، إذ أنها من الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات.

طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية، فور ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

خطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية

فور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يجب على الطالب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي عبر بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــا.

- ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

- تظهر بعدها نتيجة الكلية الذي ترشح له الطالب.

- طباعة بطاقة الترشيح.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات 2023

وعقب ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات 20233، يتعين على الطلاب، تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات وهي على النحو التالي:

ـ شهادة الميلاد أصل.

ـ شهادة الثانوية العامة أصل.

ـ نموذج «2 جند» للطلاب الذكور فقط، ويمكن الحصول عليه من مكتب البريد.

ـ بطاقة الترشيح.

ـ 8 صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

ـ استيفاء استمارة بيانات الطالب، وتسلم مع الملف.