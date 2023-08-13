مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أعاد الحراك السياسي للقضية الفلسطينية

أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لم تدّخر جهداً لدعم القضية الفلسطينية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل كل الجهود الممكنة لوقف نزيف الدماء، بداية من الدعوات لإجراء حوار فلسطينى - فلسطينى وحتى عقد قمة طارئة فى «العلمين» تجمع مصر وفلسطين والأردن.

وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن انعقاد القمة الثلاثية يأتى بعد انتهاء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذى فشل فى الوصول إلى اتفاق فيما بينهم.

حدِّثنا عن أهمية انعقاد القمة الثلاثية فى هذا التوقيت؟

- انعقاد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية يأتى فى ظل التغيرات التى تشهدها القضية، وتزامناً مع الاعتداءات المتكررة والمستمرة التى تشنها حكومة اليمين المتطرف بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الشعب الفلسطينى.

والقمة التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعبر عن دبلوماسية دائمة ومستمرة، خاصة أن مصر والأردن بذلتا جهوداً حثيثة من أجل القضية، إضافة إلى أن القيادة السياسية فى البلدين على دراية كاملة بالقضية، وتجمعهما علاقات سلام مع الطرف الإسرائيلى، وبالتالى لديهما تأثير مباشر على الطرفين. وتأتى هذه القمة لإجراء مباحثات ومشاورات بين القادة الثلاثة، الرئيسين عبدالفتاح السيسى ومحمود عباس، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خاصة فى ظل الانقسامات التى يمر بها الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على حد سواء.

ما أبرز المحاور التى ستُناقَش على مائدة القادة الثلاثة خلال «قمة العلمين»؟

- المحور الأهم سيكون كيفية التوصل إلى اتفاق بين الفصائل ووحدة الشعب الفلسطينى حتى يمكن التصدى لعمليات الترهيب التى تجرى حالياً.

كما ستتم مناقشة تأثير بعض القضايا العالمية على المنطقة العربية، ومنها الأزمات التى يعانى منها العالم، مثل أزمة الطاقة والغذاء فى ظل الصراعات العالمية، إضافة إلى كيفية خلق آليات للتعامل مع الواقع والمتغيرات التى يمر بها الشعب الفلسطينى، وكيفية دعمه، خاصة أن مصر هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية، لما لها من مكانة فى المنطقة وعلى المستوى الدولى، والأردن باعتبارها الوصى على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

كيف ترى دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية؟

«بيومى»: مصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطينى.. والقمة الثلاثية تبحث الملفات العالقة

- الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، فموقف مصر ثابت تجاه تلك القضية منذ قديم الأزل، حيث كانت الداعم الأول لفلسطين منذ بداية فجر التاريخ ومنذ عهد قدماء المصريين عندما قام الملك أحمس قبل أكثر من 2000 عام بتحرير فلسطين من الغزو الهكسوسى، وبعدها صلاح الدين الأيوبى من الحملات الصليبية.

ماذا عن دعم الرئيس السيسى للقضية؟

- منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ظهر حراك سياسى خارجى واضح للدولة المصرية، فأصبحت الزيارات المتبادلة بين القادة والرؤساء متكررة بشكل ملحوظ، وهو أمر كنا نفتقده فى الفترات السابقة.

وحالة الحراك الدبلوماسى التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس السيسى فى القلب منها القضية الفلسطينية، فالرئيس يؤكد فى كافة اللقاءات والمحافل الدولية أنه لا يوجد منزل مصرى لا يوجد به شهيد أو أكثر دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

ولم تدّخر مصر جهداً لدعم القضية، بداية من دعواتها المستمرة لتهدئة الأوضاع والتدخلات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلى، وحتى مبادراتها والقوافل الإنسانية التى تقدمها مصر للشعب الفلسطينى، وحتى الدعوات المستمرة لإقامة حوار فلسطينى - فلسطينى، من خلال الدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذى عُقد بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية، وحتى الدعوة لقمة ثلاثية لمناقشة الأوضاع ومحاولة الوصول لحلول لتهدئة الأوضاع الراهنة.

الوصول لاتفاق

هناك انقسام واضح بين الفصائل الفلسطينية التى لم تستطع الوصول إلى اتفاق مشترك فيما بينها، وعليهم أن يعودوا إلى وحدتهم للبدء فى مفاوضات جادة مع إسرائيل بالتعاون مع الدول الداعمة لمسيرة السلام فى المنطقة.