البابا تواضروس يترأس نهضة العذراء من كاتدرائية البشارة بالإسكندرية الأربعاء

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء المقبل نهضة العذراء مريم من كاتدرائية البشارة والملاك غبريال، بمحور الأمل المحمودية، حيث تقيم الكنيسة نهضة روحية بمناسبة صوم السيدة العذراء في الفترة من 7 إلى 22 أغسطس الجاري.

الزيارة الثانية في عام ونصف

وتأتي زيارة البابا لتلك الكاتدرائية خلال صوم العذراء مريم وذلك بعد عام ونصف من زيارته لها في فبراير من العام الماضي حيث دشن الكاتدرائية التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.

تفاصيل كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

ودشن البابا تواضروس حينها المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة غبريال والقبلي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، إلى جانب أيقونات حضن الآب (البانطوكراتور) بالهياكل الثلاثة، وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) الخاص بكل هيكل، وأيقونات الكنيسة ومعموديتها.

كما جاء بناء كاتدرائية البشارة في إطار خطة التطوير التي قامت بها الدولة مؤخرًا بمنطقة ترعة المحمودية، وتحويلها إلى محور الأمل.