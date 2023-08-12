البابا تواضروس يزور المجر في جولة أوروبية خلال أغسطس الجاري

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية لدولة المجر، ودول أوروبا خلال شهر أغسطس الجاري.

متحدث الكنيسة يؤكد زيارة البابا تواضروس للمجر

وأكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ«الوطن» أن من المقرر أن يقوم البابا تواضروس خلال شهر أغسطس بزيارة رعوية لدولة المجر، وسوف يشارك في مؤتمر شباب أوروبا، الذي يُقام في دورته الـ21 بألمانيا، وذلك ضمن برنامج زيارته الرعوية.

ويُعقد مؤتمر شباب أوروبا القبطي في دير السيدة العذراء وأبي سيفين بألمانيا، في الفترة من 25 لـ27 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس بزيارة الكنائس والإيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك، كما تتضمن الجولة الرعوية زيارة بعض دول أوروبا من بينها ألمانيا.

الاطمئنان على الأقباط ولقاء المسؤولين خلال زيارة البابا لأوروبا

وعلى المستوى الرسمي، من المقرر أن يلتقي البابا سفراء مصر بالدول التي يزورها، ويلتقي بعدد من المسؤولين المحليين بالمدن التي يزورها.

ويطمئن البابا على أوضاع الأقباط في الدول الأوروبية، التي يزورها ضمن برنامجه الرعوي، ويلتقي عددا من الشعب القبطي في الكنائس التي يزورها.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة أنه سيعلن عن تفاصيل برنامج الزيارة خلال الأيام المقبلة.

وكان البابا تواضروس قد صلى القداس الإلهي، مع شباب ملتقي لوجوس الثالث، وذلك في إطار برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات لوجوس لشباب العالم الذي يتواجد حاليًا في مصر لتقديم خدمات متنوعة في أماكن عدة، بمشاركة 100 شاب وشابة من خمس قارات العالم.