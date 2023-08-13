هل حرمان الأطفال من التعليم حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان نصه: «ما حكم تعليم الأولاد في الإسلام ومدى مسؤولية الآباء تجاه أولادهم في ذلك؟»

وردت الإفتاء مؤكدا أن التعليم مطلوب في الإسلام على سبيل العموم، وهو حقٌّ واجبٌ للأولاد على آبائهم، وإهمالُ الآباء في ذلك بمنع أولادهم من الالتحاق بالمدارس أو تسريحهم منها هو حرمانٌ للأولاد من هذا الحق الأصيل، وهو فعل مذمومٌ شرعًا، ومجرَّمٌ قانونًا.

الأزهر يوضح حكم ضرب الأطفال للتعليم

وفي سياق متصل، قد أكد المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأن ضرب الطفل للتعليم يعد إهانة، ويُخرج للمجتمع طفل مشوه المشاعر وقاسي الطبع وعدواني السلوك، مؤكدا بأن لا يجب ضرب الطفل بشكل عام وإنما لأبد أن تكون تربيته بالرحمة والمودة وأخذ الناس بالرفق.