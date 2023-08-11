«الإفتاء» توضح 4 علامات للإيمان.. أبرزها الإخلاص في التوكل على الله

الإيمان ركن من أركان الإسلام فلا يتحقق أي منهما دون الآخر، وحتى يكتمل إسلام الشخص لابد أن يكون إيمانه كاملا في القلب حتى يبعد عن صفة المنافقين، وهو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من عند الله تعالى خضوعاً وقبولاً بما أتى به، ونشرت دار الإفتاء المصرية علامات الإيمان لدى الشخص، التي بها يتقرب إلى الله عز وجل.

الصبر لحكم الله

وقالت دار الإفتاء المصرية إن من علامات الإيمان الأربع الصبر لحكم الله عزوجل، لأن الصبر هو أساس للإيمان وحتى ينجح المسلم في حياته، لابد أن يكون لديه رصيد كبير من الصبر لوجه الله عز وجل في أوقات الشدائد والابتلاءات، وذلك حتى يقف على حكمة الله تعالى مع كل شدة يمر بها.

الرضا بقدر الله

وأضافت «الإفتاء» أن من علامات الرضا بقدر الله لأنه يجب أن يرضى ويَقْنَع بما قسمه الله له، ولا يتطلع لما في أيدي الناس؛ فالله سبحانه وتعالى قَدَّرَ المقادير، ورزق كلَّ إنسانٍ بقدرٍ معيَّن، وضمن له الحصول على هذا الرِّزق، وطلب منه السَّعيَ في الأرض وعمارتِها وأداء الواجبات والتَّكاليف، وهذا ما سيُحاسَبُ عليه في الآخرة.

الإخلاص في التوكل على الله

وأوضحت الإفتاء أن من علامات الإيمان الإخلاص في التوكل على الله، والتوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: المتوكل على الله مَن ألقى حَبَّةً في التراب وتوكل على رب الأرباب، فالتوكل على الله مُصاحِبُ الأخذ بالأسباب، والتوكلُ غيرُ التواكُل؛ لأن هذا الأخير ضَعفٌ وتردُّدٌ وإهمالٌ لجانب السعي وتَمَنِّي الأماني على الله دون عمل.

الاستسلام الكامل له

وأضافت الإفتاء أن الاستسلام الكامل لله عز وجل من علامات الإيمان الأربع لأن الاستسلام والانقياد لله عز وجل يسميه العلماء خضوع العبودية بإرادة التكوين، وذلك عملا بالآية الكريمة التي تقول: «وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وينطبق هذا على كل خلق الله.