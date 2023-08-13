عضو كتلة الحوار: قضية التعليم تهم 53% من شعب مصر

قالت سوزان حرفي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، عن الحوار الوطني: «نقدر هذه المبادرة من الرئيس السيسي الذي يعد مشاركة حقيقية وتفاعلا للحوار المجتمعي»، مؤكدة أن أي مشروع قانون أو قرار لا بد من حوار مجتمعي يسبقه لمعرفة وقياس مدى تلامسه مع المشكلة ومعالجتها بطرح جيد وقابل للتطبيق بعيدا عن الرؤية الواحدة.

حرفي: أكثر من نصف تعداد مصر مهتم بمراحل التعليم المختلفة

وأضافت «حرفي» خلال حوارها مع الإعلامي عمر شهاب على شاشة قناة «إكسترا لايف» وتغطية إعلامية على هامش جلسات الحوار الوطني، أنَّ قضية التعليم تهم 53% من شعب مصر المرتبط بها أكثر من النصف تقريبا بمراحل التعليم المختلفة.

تحديات التعليم والبناء

وتابعت عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، «أمام صانع القرار تحديات عدة أولها كيفية التعامل مع هذا الكم من الخريجين أو العنصر البشري بشكل عام ثمَّ كيفية الاستفادة منه كمخرجات في سوق العمل لبناء الدولة والبلد بحاجه للتنمية والبناء واستثمار الثروة البشرية».