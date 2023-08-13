وزيرة الهجرة تلتقي بأبناء الجالية المصرية في النمسا وسويسرا

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص مصر على رعاية أبنائها في الخارج، والتدخل لحل مشكلاتهم، وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجون إليها في جميع المجالات، مشيرة إلى حرصها على عقد لقاءات دورية مع مختلف الجاليات المصرية في أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة العربية.

لقاء عبر تطبيق زووم

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، اليوم، مع عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا وسويسرا عبر تطبيق «زووم»، وشارك في اللقاء، السفير وائل جاد سفير مصر في سويسرا، والسفير محمد الملا سفير مصر في فيينا، وممثلها أمام المنظمات الدولية.

تقدير جهود الدولة المصرية

وخلال اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود التنمية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مثمنين جهود وزارة الهجرة في الخارج على مدار العام الماضي.