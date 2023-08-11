وزيرة الهجرة تزف بشرى للمصريين بالخارج حول تطبيق مبادرة السيارات

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن أخبار سارة للمشاركين في مبادرة السيارات، وذلك عبر تدوينة دونتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» .

جندي: انفراجة قريبة في مبادرة السيارات

أكدت السفيرة سها جندي، في التدوينة، أن هناك انفراجة كبيرة في مبادرة استيراد السيارات ستكون تأثيراتها سعيدة وسارة للغاية للمشاركين المصريين فيها.

وجاء نص التدوينة لوزيرة الهجرة على النحو التالي: «عندي أخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات أخيراً، الي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة، ٢ الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، انشالله ستصلكم رسائل شخصية علي الايميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بدء من يوم الاحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائماً. مساء الاخبار السعيدة».

وكانت وزيرة الهجرة في تصريحات سابقة لها لـ«الوطن » أكدت أن مد فترة الاستفادة من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، ليس سهلا، لأن المبادرة شهدت تعديلات عدة منذ إطلاقها، لافتة إلى أن مد المبادرة يتطلب تعديل القانون وعرضه على مجلس النواب، ومن ثم يصدر قرار بالمد.

وزيرة الهجرة: المبادرة واحدة من أحلام المصريين المؤجلة

وقالت وزيرة الهجرة: «لفت نظري انتظار المصريين بالخارج للحظة الأخيرة للاستفادة من المبادرة، على الرغم من كون المبادرة واحدة من أحلامهم المؤجلة من سنوات عدة، وكانوا ينتظرون فقط قرار بشأن خفض نسبة الجمارك وليس إلغائها بالكامل».