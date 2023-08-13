تفاصيل ‎حادث كفر شكر.. مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة خلال عودتهم من فرح 

كشفت جهات التحقيق في محافظة القليوبية تفاصيل ‎حادث كفر شكر الذي أسفر عن مصرع 5 من عائلة واحدة بينهم 3 أشقاء، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومتهم إثر تصادم سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها عائدين من أحد الأفراح صوب قريتهم سنتماي مركز ميت غمر، إذ وقع الحادث على طريق البر الشرقي للرياح التوفيقي بالقرب من مدينة كفر شكر، وأن الحادث تسبب في تهشم سيارة المتوفيين بالكامل.

ضحايا حادث تصادم كفر شكر 5 من عائلة واحدة

أضافت التحقيقات في تفاصيل ‎حادث كفر شكر، أنه من بين المتوفيين شاب وفتاة أبناء عمومية تصادف أن يكون تاريخ ميلادهما واحدا وهو 1 أكتوبر 2004 وتجمعهما الوفاة في يوم واحد نتيجة الحادث، حيث تفاجئ قائد سيارة الملاكي بأخرى نقل وبسبب اختلال عجلة القيادة بيده اصطدم بها مما أسفر عن مصرع مستقلي السيارة الـ5 وجميعهم من أسرة واحدة.

تفاصيل ‎حادث كفر شكر مصرع 5 شباب

وعن تفاصيل ‎حادث كفر شكر، فإنه وقع فجر اليوم على طريق بنها المنصورة البر الشرقي وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف حيث جرى نقل 3 جثث توفوا في مكان الحادث بينما لحق بهم اثنين آخرين من الضحايا خلال تقديم العلاج بمستشفى كفرشكر التخصصي

وضحايا حادث كفر شكر هم روان ناصر أبو سريع التهامي 19 سنة خلال تقديم العلاج في استقبال لمستشفى كفر شكر التخصصي، وشقيقها محمود 23 سنة، ومنة طاهر التهامي 31 سنة وشقيقها الفيصل 22 سنة وشقيقها مهاب 19 سنة، الذي لقي مصرعه بعدهم بعدة ساعات عقب حجزه بالرعاية المركزة لإصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ.

حادث كفر شكر

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا، وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 5 شباب، وجرى نقلهم لمستشفى كفر شكر وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.