حزن داخل قرية بالدقهلية بعد مصرع 5 شباب في حادث مروري.. كانوا راجعين من فرح

عاشت قرية سنتماي بمركز ميت غمر بالدقهلية، لحظات صعبة ومؤلمة، منذ فجر اليوم بعدما تلقوا خبر مصرع 5 شباب من القرية على طريق كفر شكر بمحافظة القليوبية أثناء عودتهم من حفل زفاف.

حزن أهالي القرية بعد وفاة 5 من أبنائها

قال «محمد.أ»، ابن الدقهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الخبر كان مفجع على الأهالي في القرية بعد سماع ما حدث، لافتا «الخمسة كانوا ولادنا مش مجرد شباب في البلد على حسن خلق وسمعة طيبة، بيتعاملوا مع الناس باحترام وأدب الصغير قبل الكبير».

وأكد أهالي القرية بالدقهلية أن عائلات الضحايا محبوبة للجميع وتعمل على مساعدة المحتاج بشكل مستمر وعلاقتهم طيبة بالجميع.

وأضاف«أحمد.م» ابن الدقهلية في تصريحات«الوطن» أنه لا يزال غير قادر على الاستيعاب وإدراك ما حدث:«الخمسة كانوا من أطيب وأحسن الأشخاص في البلد، كل واحد فيهم بيتعامل ببساطة مع الناس، وهم اتربوا في بلد واحدة، وكانوا علي علاقة طيبة ببعض علشان كده رحلوا مع بعض».

مصرع 5 من أسرة واحدة بالدقهلية

وكان مدير أمن القليوبية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفر شكر، يفيد بمصرع 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحادث على الطريق في كفر شكر وجرى نقلهم إلى المستشفى حين الانتهاء من الإجراءات وتسليم الجثث إلى أهاليها.