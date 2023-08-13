مصرع 5 شباب في تصادم سيارتين بالدقهلية.. كانوا راجعين من فرح

عاش 5 شباب الحياة مع بعضهم، جمعهم رابط الأسرة والدم والصداقة، ليرحلوا جميعا بعد تعرضهم لحادث أليم على الطريق بالقرب من مدينة كفر شكر بالقليوبية أثناء عودتهم من حفل زفاف بالقاهرة إلى قريتهم سنتماي بمركز ميت غمر بالدقهلية.

تفاصيل مصرع 5 شباب من الدقهلية

قال محمد حمدي الشاعر ابن خال الضحايا لـ«الوطن» إن الحادث وقع بالقرب من مدينة كفر شكر علي الطريق أثناء عودة أقاربه من حفل زفاف في القاهرة: «الخمسة كانوا راجعين من حفل زفاف، وحصل الحادث على طريق كفر شكر قبل بلدهم».

وأشار ابن محافظة الدقهلية إلي أن الخمسة كانوا أطيب أبناء العائلة وأصحاب سمعة طيبة: «كلهم طيبين ومتعلقين ببعض لدرجة أنهم دائما مع بعض، وكلهم في كليات قمة اثنين منهم في الجامعة الروسية وفي شاب متخرج من هندسة وفي مهاب في طب الأهلية بالمنصورة».

وأوضح أن القرية بأكملها في حالة صدمة كبيرة: «كلنا في حالة صدمة، الخبر كان مفجع ومفاجئ، عرفنا بالموضوع من بوست نازل علي النت في صور البطايق الخاصة بهم الساعة 2 الفجر اتحركنا على المستشفى كانوا الأربعة ماتوا ومهاب لسه عايش، لكن مهاب مات بعدها بكام ساعة».

وأكد أن الخمسة كانوا علي علاقة طيبة ببعضهم البعض: «كانت روحهم في بعض متعلقين ببعض لدرجة كبيرة، عاشوا مع بعض في بيت واحد كانوا ولاد عم لكن أكثر من الأخوات، ومنهم فيصل كان طالب ثانوية عامة وجايب مجموع كبير وبيجهز نفسه للجامعة».

مصرع 5 من أسرة واحدة

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، تلقى إخطارا من مستشفى كفر شكر التخصصي بوفاة مهاب طاهر أبو سريع أحد ضحايا الحادث، ليلحق بشقيقه وأبناء عمومته، متأثراً بإصابته في حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة أثناء عودتهم من حفل تخرج أحدهم بأحد الجامعات.

ونتج عن الحادث وفاة روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي وشقيقهما مهاب طاهر أبو سريع التهامي.