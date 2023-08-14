قبل الإعلان رسميا.. خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 والتي يعنلها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديد موعد الإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2023 للقسمين الأدبي والعلمي شعبة رياضة وعلوم، وتشغل خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات لمعرفة نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023

وتستعرض «الوطن» خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 والتي يتم الإعلان عنها صباح اليوم، في إطار خدماتها لطلاب الثانوية العامة المقبلين على دخول الكليات على مستوى الجمهورية.

1- الدخول إلى موقع التنسيق من هنا.

2- اختيار نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4- الاستعلام وظهور نتيجة الترشيح والكلية.

5- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.

أهم كليات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023

عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات للمرحلة الأولي 2023 ، تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023، ومن بين أهم الكليات في تنسيق المرحلة الثانية وفق مؤشرات العام الماضي تأتي الكليات الآتية:

طب بيطري سوهاج

هندسة الزقازيق

طب بيطري الزقازيق

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري عين شمس

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

هندسة دمياط

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

طب بيطري المنوفية

طب بيطري دمنهور

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري الإسكندرية

هندسة عين شمس

طب بيطري أسيوط

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

آثار القاهرة

ألسن كفر الشيخ

آثار عين شمس

آثار أسوان

تمريض بنها

معهد فني صحي رياضة طنطا

فنون تطبيقية دمياط

تمريض كفر الشيخ