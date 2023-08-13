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تعرف على موقع تنسيق الكليات 2023 قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

كتب:

إلهام الكردوسي
04:37 م | الأحد 13 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، عبر موقع تنسيق الكليات 2023، وذلك ظهر غدا الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، للكشف عن الحدود الدنيا للقبول بعدد من الكليات للدراسة في العام الجامعي 2023- 2024.

موقع تنسيق الكليات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس الماضي، عن انتهاء أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة من الثانوية العامة 2023، موضحة أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 108 ألف طالبا وطالبة للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

وعقب المؤتمر الصحفي، يمكن للطلاب الحاصلين على المجاميع التالية، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، ومعرفة الكليات التي ترشحوا لها من خلال موقع تنسيق الكليات 2023، من الرابط 

وذلك وفق الحد الأدنى:

- 362 درجة فأكثر، وهي بنسبة مئوية 88.29% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية- علوم.

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية83.41% فأكثر لطلاب الشعبة علمية- رياضة.

-289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي