غدا إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، غدا الاثنين، نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بحضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، والصحفيين، بجانب الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى سيتم إتاحتها مباشرة، فور إعلانها لطلاب الثانوية العامة، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، على بوابة مصر المعلوماتية، منوهة إلى أن خدمة الاطلاع على النتائج تكون مجانا لجميع الطلاب.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، القواعد العامة للتنسيق، مضيفة أن مزايا خدمة التقدم عن طريق شبكة الإنترنت، تهدف إلى التيسير على الطالب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة إلى أخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، حيث يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه، ويمكنه مراجعتها وطباعتها، مما يمنع أخطاء إدخال البيانات، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته.