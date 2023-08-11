رابط ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى.. 5 خطوات مباشرة

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الكليات، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور رابط ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيتعرف الطالب من خلاله علي الكلية التي سيلتحق بها، كما سيتم من خلاله التقديم في المرحلة الثانية من التنسيق.

رابط ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى

ويعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال رابط ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى الحدود الدنيا التي يتم فيها القبول في الكليات المختلفة علي مستوي الجامعات بجميع المحافظات، عقب المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور أيمن عاشور نتيجة المرحلة الأولى يوم الإثنين المقبل.

رابط ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولي من خلال رابط التنسيق من خلال هذا الرابط من هنا، والتي سيتوفر عليه تنسيق جميع الكليات علي مستوي الجمهورية عقب إعلان الوزير التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله الإعلان عن نتيحة تنسيق المرحلة الأولي للكليات، والتي شملت تسجيل 112240 طالب وطالبة.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها، خطوات معرفة التنسيق من خلال رابط ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى من خلال اتباع التعليمات التالية:

1- الدخول إلى موقع التنسيق من خلال هذا الرابط.

2- اختيار نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4- ظهور نتيجة الترشيح والكلية.

5- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.