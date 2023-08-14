شروط ومميزات قسم اللغة الصينية بـ«آداب الإسكندرية».. بديل كلية ألسن

كشفت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن شروط ومميزات قسم اللغة الصينية الذي يعد واحدا من أحدث أقسامها والذي يمثل بديلا مميزا لطلاب الثانوية العامة 2023 عن كليات الألسن التي لا تتواجد في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية شروط ومميزات قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك تسهيلا على الطلاب الراغبين الالتحاق بها خلال العام الدراسي الحالي تزامنا مع عمليات التقديم ونتائج تنسيق الكليات 2023.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الصينية بالإسكندرية

- يتم احتساب المجموع التقديري لـ«مجموع الثانوية العامة + اللغة العربية + مجموع اللغات الأجنبية + الاختبار الالكتروني».

- إجراء اختبار بابل شيت خاص باللغة العربية واختبار مستوى الذكاء 2 IQ.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج يتم احتساب أعلى تقدير، واجتياز امتحان القبول.

- يتم الاختيار على أن يكون القسم هو الرغبة الأولى في التنسيق الداخلي للكلية.

مميزات قسم اللغة الصينية

- تمنح الصين منح دراسية لطلاب قسم اللغة الصينية للدراسة عام دراسي كامل في الصين.

- تمنح الصين على مدار العام الدراسي للطلاب المشاركين في المسابقات التي ينظمها الجانب الصيني بالتعاون مع قسم اللغة الصينية منح للسفر إلى الصين.

- ينظم الجانب الصيني بالتعاون مع قسم اللغة الصينية معسكرا صيفيا في الإجازة الصيفية من كل عام لطلاب قسم اللغة الصينية يقام في إحدى المدن الصينية.