نتائج المجموعة الأولى في الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الأولى فى الأسبوع الرابع من عُمر دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، المباريات بين فريقي محلة دياى وكفر مجر على ملعب سنهور، وعلى ملعب شباس الشهداء التقى منية جناج وأبو زيادة في الخامسة عصراً، ضمن مباريات المجموعة الأولى بالدورى في نسخته العاشرة والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج المجموعة الأولى في الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

وأعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نتائج لقاءات اليوم التي أسفرت عن فوز منية المرشد على سنهور المدينة بنتيجة 6 - 2، وكفر مجر على محلة دياى بهدف نظيف، وفوز أبو زيادة على منية جناج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وتستمر مباريات الدور الأول حتى الأسبوع المقبل ومن بعده يبدأ الدور الثاني من دوري مراكز الشباب.

دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الرابع من عُمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ ولقاءات فرق المجموعة الثانية غداً الاثنين وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.