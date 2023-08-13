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محمد رمضان يحمس جمهوره لأغنيته مع الرابر الأمريكي فيوتشر

كتب:

أحمد حسين صوان
11:05 م | الأحد 13 أغسطس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

يستعد محمد رمضان، لطرح أحدث أغنياته الجديدة، التي تحمل اسم «عربي»، ويتعاون فيها معه نجم الرابر الأمريكي فيوتشر.

أغنية «عربي» لـ محمد رمضان، جرى تصويرها بطريقة الفيديو كليب، من ألحان اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا.

وتم تصوير الكليب بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، ومن المقرر طرح الأغنية والكليب خلال أيام.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي «انستجرام» بمقطع فيديو يظهر خلاله بصحبته الرابر الأمريكي فيوتشر، ليحمس الجمهور للأغنية.

على جانب آخر، أحيا محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا ضخما في الرياض بالسعودية، بحضور جماهيري كبير.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.