لطيفة تروج لحفلها بمهرجان قرطاج: أحلى جمهور في حياتي (فيديو)

روجت لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر إحياؤه اليوم بمهرجان قرطاج والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشرت لطيفة فيديو للحضور في حفلها الغنائي والذي أظهر الإقبال الجماهيري الشديد وعلقت عليه قائلة: فاضل ساعة على لقائي مع أحلى جمهور في حياتي، تونس لطيفة في قرطاچ.

أغاني لطيفة

طرحت النجمة لطيفة منذ ايام أول أغاني ألبومها الجديد «طب أهو» والتي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة وكانت ثاني أغاني ألبومها الصيفي «لطيفة 2023»، عبر قناتها الرسمية بموقع ‏الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، و تحمل الأغنية اسم «‏mon amour‏ - مون آمور».