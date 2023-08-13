رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لطيفة تروج لحفلها بمهرجان قرطاج: أحلى جمهور في حياتي (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
11:30 م | الأحد 13 أغسطس 2023
لطيفة

لطيفة

روجت لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر إحياؤه اليوم بمهرجان قرطاج والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشرت لطيفة فيديو للحضور في حفلها الغنائي والذي أظهر الإقبال الجماهيري الشديد وعلقت عليه قائلة: فاضل ساعة على لقائي مع أحلى جمهور في حياتي، تونس لطيفة في قرطاچ.

أغاني لطيفة 

طرحت النجمة لطيفة منذ ايام أول أغاني ألبومها الجديد «طب أهو» والتي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة وكانت ثاني أغاني ألبومها الصيفي «لطيفة 2023»، عبر قناتها الرسمية بموقع ‏الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، و تحمل الأغنية اسم «‏mon amour‏ - مون آمور».

اقرأ المزيد:

تفاصيل حفل لطيفة بمهرجان قرطاج في تونس.. تؤدي أغاني لأول مرة

لطيفة تطرح أغنية «مون آمور» من ألبومها الصيفي.. وتستعد لحفل بقرطاج

100 عام على ميلاد لطيفة الزيات.. الثائرة صاحبة «الباب المفتوح»

إحياء مئوية الأديبة لطيفة الزيات بمسابقة لترجمة مقالها «الكاتب والحرية»
بقلم ياسمين محمود