تفاصيل حفل لطيفة بمهرجان قرطاج في تونس.. تؤدي أغاني لأول مرة

تواصل النجمة لطيفة استعداداتها لحفلها الكبير بمهرجان قرطاج الدولي، والتي تقام غدا الأحد، على المسرح الكبير، وأعلنت إدارة المهرجان عن نفاذ التذاكر فور طرحها للجمهور.

وأجرت لطيفة عدة بروفات مع الفرقة الوطنية التي تشاركها في الحفل، واستقرت على اختيار مجموعة منوعة من أجمل أغانيها ما بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة لأول مرة لجمهور في مهرجان قرطاج.

لطيفة تحتفي بالمرأة التونسية في حفلها بـ قرطاج

وتحيي الفنانة التونسية لطيفة الحفل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، إذ تحتفل بالمرأة التونسية والتي تمثلها لطيفة في الوطن العربي بنجاحاتها ومسيرتها الفنية الاستثنائية.

وأبدت لطيفة سعادتها في تصريحات صحفية، بالعودة للغناء على المسرح العريق بقرطاج، مؤكدة أن تواجدها وسط جمهورها في تونس وطنها، يعد من أسعد لحظاتها، مشيرة أنها جهزت مجموعة من المفاجئات لجمهور الحفل، وقالت: «العنوان الرئيسي لهذه الحفلة هو حفلة المرأة التونسية»، مشيرة أنها توحشت جمهورها في تونس وستبذل جهدا كبيرا لإسعادهم في يوم المرأة التونسية.

وأكدت أنها لم تغب عن تونس بروحها، وأن عدم تواجدها في مهرجان قرطاج خلال السنوات الماضية، لا يعني إطلاقا أنها بعيدة عن الجمهور التونسي، الذي يقف خلفها ويتابعها ويدعمها أينما تواجدت.

لطيفة تنتهي من تسجيل ألبومها الصيفي

الجدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل ألبومها الصيفي «لطيفة 2023»، وطرحت منه أغنيتين حتى الآن هما «طب اهو» و«مون أمور»، وحققتا نجاحًا ورواجًا كبيرًا فور طرحهما، وستواصل طرح باقي أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة.