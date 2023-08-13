بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة وجرار زراعي في البحيرة

أصيب قبل قليل عدد 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين جرار زراعي وسيارة

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "أحمد رأفت شعبان، 23 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد فؤاد أحمد، 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، قرني عبد الرحيم عبد الرحيم، ٣٥ عاما، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، إبراهيم سعيد عبد الحميد" 20 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، حسام أحمد عبد القوي، 48 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

كما تبين إصابة كل من: عواد محمد رياض، 26 عاما، ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقة بالجسم، خالد رأفت شعبان، 25 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالوجه والجسم، خليل كمال سيد، 25 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، علاء حلمي عيسي، 37 عاما، مصاب بكسر بالحوض والفخد الأيسر، محمود عادل عيسي، 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة