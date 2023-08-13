بدء اختبارات القبول بمدارس التمريض بكفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن البدء في اختبارات القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2023 - 2024، اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس وتستمر حتى الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل، بإدارة التدريب، بمبنى المدارس بكفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

اختبارات القبول بمدارس التمريض بكفر الشيخ

وأكد الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ الاختبارات تهدف إلى اختيار أفضل العناصر المتقدمة للدراسة بمدارس التمريض على المستوى العلمي والمهاري والشخصي، للارتقاء بمنظومة التمريض بمنشآت الصحة بكفر الشيخ، حيث يُعد التمريض أحد أهم أعضاء الفريق الصحي، والذي تقع على عاتقه عدة مهام حيوية داخل المنشآت الصحية.

اعتماد تنسيق مدارس التمريض بكفر الشيخ

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، تنسيق مدارس التمريض، التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022 - 2023، على مستوى المحافظة، وجرى تحديد درجات قبول الطلاب 250 درجة، كما جرى تحديد مواعيد تقديم الدرجات حسب المجموع بدايةً من 17 يوليو الجاري حتى 27 يوليو الماضي، وجرى تحديد موعد لمن يتم يتقدم بأوراقه، من 29 يوليو حتى 31 يوليو الماضي.