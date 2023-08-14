اندلاع حريق داخل محل بقالة في البحيرة دون وقوع إصابات (صور)

تمكنت قبل قليل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب محل بقالة خلف مجمع دمنهور الثقافي، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد اندلاع حريق هائل داخل محل بقالة خلف مجمع دمنهور الثقافي بنطاق دائرة شرطة المركز وتم السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق ودفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمني حول المحل كما فصلت المرافق العامة عن المكان.

ماس كهربائي وراء الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين أن السبب ماس كهربائي، كما أسفر الحريق عن تلف محتويات المحل وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.