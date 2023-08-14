تفاصيل طقس المدن الساحلية اليوم.. اعرف حالة البحرين المتوسط والأحمر

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر ستكون مضطربة اليوم الاثنين على البحر الأحمر ومعتدلة على البحر المتوسط وستشهد البلاد نشاطا للرياح وحالة من الغيوم الجزئية ويسود طقس حار معتدل ليلا على السواحل الشمالية شديدة الحرارة الحرارة نهارا على الغردقة ومدن البحر الأحمر.

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المدن الساحلية التي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وجاءت:

المدن الساحلية التي تطل على البحر المتوسط

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 24

درجات الحرارة في العلمين العظمى 31 الصغرى 24

درجات الحرارة في مطروح العظمى 30 الصغرى 23

درجات الحرارة في جمصة العظمى 30 الصغرى 24

درجات الحرارة في رأس البر العظمى 31 الصغرى 25

المدن الساحلية التي تطل على البحر الأحمر

درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 30

درجات الحرارة في الغردقة العظمى37 الصغرى 29

درجات الحرارة في مرسى علم العظمى39 الصغرى 28

درجات الحرارة في العين السخنة العظمى35 الصغرى 25

درجات الحرارة في رأس سدر العظمى36 الصغرى 25