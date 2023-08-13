كيف تتنبأ هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس؟.. 7 عناصر تحدد التوقعات

لا يستطيع أحد الاستغناء عن معرفة حالة الطقس بشكل مستمر، لتحديد الأنشطة التي يمكن القيام بها في ظل الأجواء السائدة، وكذلك تحديد نوع الملابس التي يمكن ارتدائها، وعند التنبؤ بحالة الطقس من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك عناصر مهمة تؤخذ في الاعتبار وتؤثر على حالة الطقس.

عناصر التنبؤ بحالة الطقس

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التنبؤ بحالة الطقس يتأثر بـ7 عناصر على النحو التالي:

- الضغط الجوي.

- درجة الحرارة.

- سرعة الرياح.

- اتجاه الرياح.

- الرطوبة.

- الغيوم.

- هطول الأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتم دراسة كافة هذه العناصر للتنبؤ بحالة الطقس، مشيرة إلى أن هذه العناصر تؤثر في بعضها، ومن ناحية أخرى تؤثر على البيئة بصور مختلفة، لافتة إلى أن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والضغط.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

ومن ناحية أخرى، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة الطقس غدا، يستمر التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

درجات الحرارة غدا الإثنين 14 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.