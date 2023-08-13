مصرع شاب مجهول الهوية في حادث مروري بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مجهول الهوية مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة قائد الدراجة النارية مجهول الهوية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق