أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: ظهور متحورات جديدة أمر طبيعي في الفيروسات

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، إنه مع ظهور كل متحور جديد هناك فرصة لانتشاره بين الأشخاص الأضعف مناعيا، أو الذين لم يتلقوا التطعيمات المضادة لكورونا، لكن الفترة التي يتخوف منها الجميع لن تتكرر وهي ظهور حالات وفيات كثيرة ودخول المستشفيات.

الشربيني: «لا تخافوا.. ولكن احذروا»

وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المتحور الأخير الذي ظهر بالولايات المتحدة وبريطانيا سريع الانتشار ومعدلات الإصابة به في هذه المناطق شخص لكل 6 أو 7 أشخاص.

المتحور أكثر قدرة على اختراق جهاز المناعة الطبيعي

وتابع أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، أن المتحور أكثر قدرة على اختراق جهاز المناعة الطبيعي، فيما لم يبدأ ظهوره في القارة الأوروبية، إذ إن 30% من الحالات ظهرت بالصين، مؤكدا أن ظهور متحورات جديدة أمر طبيعي في الفيروسات، والمتحور الأخير ليس أشرس من المتحورات السابقة، وبالتالي الوضع أفضل بكثير.