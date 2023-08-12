متحدث «الصحة»: لم يثبت أي إصابة بالمتحور الجديد «إيريس» في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة أعلنت رسميًا انتهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ثم عادت منذ أسبوع وأعلنت ظهور متحور جديد مثير للاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدا على الصحة العامة، متابعا: «المرض ليس أشد ولا يوجد ارتفاع في حالات دخول المستشفيات، ولا ارتفاع في الوفيات، ولم يثبت أي إصابة بالمتحور الجديد إيريس في مصر».

المتحور الجديد أكثر انتشارًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الملاحَظ أن متحور كورونا الجديد أكثر انتشارًا، لكن ليس أشد في الأعراض، وله نفس أعراض أوميكرون.

ولفت إلى أن المتحور الجديد انتشر في 51 دولة، ومنظمة الصحة العالمية كشفت أنه خلال آخر 28 يوما، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بمتحورات أوميكرون في 5 أقاليم، هي: إفريقيا، جنوب شرق آسيا، حوض البحر المتوسط، والأمريكتين.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وأوضح أن توصيات المنظمة تتمثل في الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمرض، مثل المصابين بأمراض نقص المناعة، والمراحل العمرية المتقدمة، مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، تطهير الأيدي، التهوية الجيدة، والتباعد الاجتماعي.