الكليات المتاحة أمام خريجي الثانوية العامة في جامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن هناك كليات متاحة بجامعة العريش أمام طلاب الثانوي العام بشمال سيناء، يمكن الالتحاق بها، وهي من كليات القمة الموجودة على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف الدمرداش من خلال بيان له، أنه تم تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام.

الكليات المتاحة بجامعة العريش

وتشمل الكليات بجامعة العريش التالي: «كلية التربية، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية الرياضية بنين، بنات وكلية العلوم وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية التجارة وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وكلية الطب البيطري وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب البشري التي تم افتتاحها العام الماضي».

مكتب التنسيق جاهز لاستقبال طلاب الثانوية العامة

جاءت تصريحات رئيس جامعة العريش بعد الانتهاء من تجهيزات مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش، والذي أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع بدء التنسيق وأن مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام.

وكانت جامعة العريش قد افتتحت العام الماضي قسم مركز التطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات، متمنيًا النجاح لجميع الطلاب، وذلك من خلال فريق من هيئة التدريس بالجامعة من الأقسام المتعددة.