منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعقد الامتحان الشفوي لشهادات القراءات.. الأربعاء

حدّدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية موعد الامتحان الشفوي لشهادات القراءات «بنين وفتيات» «الدور الثاني» للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث يُعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس، بمعهد محمد رجب الابتدائى خلف ديوان المنطقة.

إنهاء كافة الاستعدادات لعقد الامتحان الشفوي لشهادات القراءات

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّه تم إنهاء كافة الاستعدادات لعقد الامتحان الشفوي لشهادات القراءات «بنين وفتيات» «الدور الثاني» للعام الدراسي 2022 - 2023، وتم تجهيز اللجان، وتوفير الوسائل اللازمة، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

ما هي معاهد القراءات؟

جدير بالذكر، أنّ معاهد القراءات هي جهة تعليمية تابعة للأزهر الشريف والدراسة بها تبدأ من عُمر 9 سنوات ودون حد أقصى للسن ولمدة ثمانية سنوات، وذلك على مراحل متعددة.